PSG : Paris triplement contrarié par la Juventus au mercato ?

Cet été, le Paris Saint-Germain a régulièrement été associé à Barcelone par les médias au mercato. Mais en réalité, le club de la capitale a davantage été confronté à la Juventus Turin…

Et pour cause, le club de Turin a notamment récupéré Adrien Rabiot, alors que l’envie de Leonardo lors de son come-back dans la capitale française était de prolonger le joueur formé à Paris. Ce premier dossier gagné par la Juventus n’a pas été le plus douloureux pour le Paris Saint-Germain puisque dans un second temps, les dirigeants transalpins ont réussi à doubler le champion de France dans la course à la signature de Matthijs De Ligt, transféré de la Juventus Turin pour la somme colossale de 85 ME.

Et en ce début de semaine, Calcio Mercato nous apprend que Paris a été mis en échec par la Juventus Turin dans un troisième dossier. Effectivement, après l’échec des négociations avec Mino Raiola pour De Ligt, Leonardo avait fait de Leandro Bonucci sa priorité en défense centrale. Le directeur sportif du PSG pensait qu’il était possible de récupérer l’international italien, la Juve ayant justement recruté De Ligt à ce poste. Mais une fois encore, le club de Turin a été le plus prompt en convainquant via son entraîneur Maurizio Sarri son solide et expérimenté défenseur central de rester au club. Un triple revers qui fait mal au PSG, qui tentera peut-être de se rattraper lors des prochaines périodes de mercato…