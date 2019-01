PSG : Paris tremble, le grand Pogba est de retour à Man United

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

En février et mars prochain, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United en Ligue des Champions.

Un tirage au sort qui semblait favorable il y a quelques semaines, mais qui paraît l’être beaucoup moins au vu des prestations des Red Devils depuis le départ de José Mourinho. Et pour cause, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer affiche un niveau bien différent, symbolisé par le renouveau de Paul Pogba, auteur de 4 buts lors des 2 derniers matchs. Et qui a retrouvé son meilleur niveau selon l’ancien défenseur mancunien Rio Ferdinand.

« Paul Pogba est libéré. Et quand il est libéré et qu’en plus il a, sur un plan tactique, un rôle assez libre sur le terrain, c’est là qu’il est le meilleur. Sous Mourinho, l’atmosphère était tellement toxique, le malaise tellement profond entre lui et Mourinho mais aussi entre Mourinho et le reste du vestiaire que c’était très compliqué pour Pogba de s’exprimer. Avec Solskjaer, toute l’équipe a retrouvé le plaisir de jouer » s’est réjoui l’ancien défenseur de la sélection anglaise dans des propos rapportés par Le Parisien. Reste à savoir si ce plaisir retrouvé permettra à Manchester United de faire vaciller le Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des Champions...