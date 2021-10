PSG : Paris tombe à Rennes, Nasri se défoule

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Quelques jours après son probant succès face à Manchester City en Ligue des Champions, le PSG est tombé sur la pelouse du Stade Rennais (2-0).

Pour ce déplacement en Bretagne, Mauricio Pochettino avait pourtant sorti la grosse équipe avec des latéraux offensifs (Nuno Mendes, Hakimi) ainsi qu’une attaque de rêve composée de Mbappé, Di Maria, Neymar et Messi. Le tableau noir ne fait néanmoins pas tout et sur le terrain, le Paris Saint-Germain est tombé sur un adversaire coriace et réaliste. Résultat des courses, ce sont les hommes de Bruno Genesio qui se sont imposés 2-0. Une défaite qui s’explique par un manque de concentration et de détermination de la part des coéquipiers de Neymar selon Samir Nasri, interrogé à ce sujet sur l’antenne de Canal +.

Samir Nasri explique la défaite du PSG

« Le niveau de concentration est un petit peu moins élevé après un gros match de Ligue des Champions. Jouer Rennes c’est un peu moins glamour que de jouer Manchester City et jouer juste avant de partir en sélection n’est pas facile non plus. Il y a aussi eu des changements au milieu de terrain. Pochettino n’a pas continué avec la même équipe que contre Manchester City » a lancé le consultant de la chaîne cryptée, pour qui il est absolument évident que le Paris Saint-Germain n’avait pas la même concentration et la même hargne contre Rennes que face aux Anglais de Manchester City quelques jours plus tôt. Une véritable faute de la part des hommes de Mauricio Pochettino, qui se doivent évidemment de disputer tous les matchs avec le même professionnalisme au vu de leurs statuts. Ce n’a pas été le cas ce week-end et le Paris SG devra corriger le tir dès le prochain match après la trêve internationale. Ce sera face à Angers au Parc des Princes avant la réception de Leipzig puis le déplacement bouillant au Vélodrome pour défier l’OM.