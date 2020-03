PSG : Paris sort un maillot à 175 euros pour la bonne cause

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a décidé de lancer une opération spéciale afin de venir en aide aux soignants et personnel hospitalier dans l’épidémie de Coronavirus.

Le club de la capitale met en vente dès ce jeudi un maillot spécial avec le mot « Tous Unis » en avant sur sa tenue domicile. Une tenue disponible dans la boutique du PSG en ligne pour le prix de 175 euros. Ces 1500 pièces uniques devraient permettre de récolter plus de 250.000 euros pour aider le personnel de santé qui est en première ligne de l’épidémie, et notamment au sein de l’AP-HP. La région parisienne est désormais la plus touchée par l’épidémie de Coronavirus, et fait régulièrement savoir son manque de moyen face à cette pandémie sans précédent. L’ensemble des partenaires, équipementiers et sponsors ne touchera pas un centime sur cette vente, laissant ainsi l’intégralité de la recette à l’AP-HP.

« Nous ne pouvons qu’être sensibles et reconnaissants du travail formidable qu’accomplissent chaque jour les personnels soignants, avec courage et dévouement, pour faire face à l’urgence. Ces femmes et ces hommes extraordinaires sont un exemple pour nous tous. La lutte promet d’être longue et le Club souhaite contribuer à leur offrir une aide concrète pour répondre à leurs besoins prioritaires, se reposer, se restaurer et partager quelques moments de réconfort avec leurs proches. La vente de ce maillot unique est un premier engagement en faveur des professionnels de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. D’autres initiatives sont en cours et seront annoncées dans les jours qui viennent », a souligné Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué de presse qui a été salué par Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP.