PSG : Paris se ruine pour Kurzawa, c'est l'affaire du siècle...

A la recherche d’un latéral gauche depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain a finalement officialisé… la prolongation de quatre ans de Layvin Kurzawa.

Annoncé à l’Inter Milan, à Chelsea ou encore à Arsenal, l’international tricolore va finalement poursuivre sa carrière au PSG à la surprise générale. Et pour cause, le Paris SG n’est pas parvenu à boucler l’onéreux dossier Alex Telles, que Leonardo valorisait à 20 ME alors que le FC Porto réclamait près de 30 ME pour lâcher son défenseur brésilien. Plutôt que de dépenser une telle somme pour recruter une doublure à Juan Bernat, le Paris Saint-Germain a fait le choix totalement inattendu de prolonger le contrat de Layvin Kurzawa. Et à en croire L’Equipe, ce choix est perçu comme une vraie bonne affaire dans la capitale.

Et cela malgré un salaire désormais colossal pour l’ancien défenseur de l’AS Monaco. « Même avec un salaire revu à la hausse (il était évalué autour de 200 000 €), ça reste une bonne opération » indique le quotidien national. Layvin Kurzawa a pourtant doublé son salaire, ce qui fait de lui un joueur désormais payé près de 400.000 euros par mois au PSG. Mais en interne, on indique qu’un autre dossier a changé la donne dans le dossier Kurzawa, il s’agit de celui menant à Tanguy Kouassi. En effet, le défenseur de 18 ans a pris la décision de signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich. Cela signifie que le PSG, qui a décidé de ne pas prolonger Thiago Silva, va devoir recruter un défenseur central au mercato. Et l’enveloppe de Leonardo n’atteignant même pas 100 ME pour cet été, l’achat d’un latéral gauche à 30 ME était tout simplement impossible… Et c’est Layvin Kurzawa qui en a profité pour rafler le gros lot.