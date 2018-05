PSG : Paris se fait des ennemis en Italie à cause de Buffon

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

En osant arracher Neymar au FC Barcelone pour 222 M€, le Paris Saint-Germain s’était retrouvé dans le viseur de plusieurs cadors l’été dernier.

A l’image du Bayern Munich et de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, certains estiment que le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi ne respecte pas le fair-play financier. D’où la pression mise afin que l’UEFA enquête sur le champion de France. Paris a donc des ennemis en Allemagne et en Espagne… mais aussi en Italie où le départ annoncé de Gianluigi Buffon au PSG ne plaît pas à tout le monde. Et surtout pas à Lapo Elkann, le petit-fils de Gianni Agnelli, ancien patron de la Juventus Turin.

« Je suis très attaché à Gigi, j’ai de l’estime et de l’affection pour lui. J’espère qu’il se trouvera bien au PSG. C’est un choix que je respecte. Mon souhait est de retrouver Buffon en finale de la Ligue des Champions et de le battre. Ce serait drôle de gagner contre le PSG, qui dépense de manière indigne plus que tout le monde et qui récolte décidément bien peu », a taclé le supporter de la Juve dans La Gazzetta dello Sport, avant d’ajouter que Paris était peu « fair-play d’un point de vue économique ». A croire que Paris fait toujours des envieux.