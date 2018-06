PSG : Paris s’explique sur cette curieuse décision pour Daniel Alves

Dans : PSG, Ligue 1.

Gravement blessé au genou en finale de la Coupe de France et forfait pour le Mondial, Daniel Alves va manquer plusieurs mois de compétition.

Une décision inévitable en raison sa blessure ligamentaire au genou droit, qui signifie en général une absence d’au moins six pour les meilleurs cas. Mais voilà désormais pratiquement un mois que le Brésilien s’est blessé, et pourtant son opération ne s’est déroulée que ce mardi, a fait savoir le PSG. Un retard étonnant et qui ne s’explique pas par des vacances prématurées de la part du latéral, mais bien par une tentative de le faire… revenir plus vite.

« Dani Alves a été opéré ce jour du genou droit par l’équipe chirurgicale d’orthopédie de la Pitié Salpetrière à Paris. Un délai avant l’intervention a été respecté pour autoriser une technique chirurgicale qui doit lui permettre de réduire au maximum sa période d’indisponibilité », a fait savoir le club de la capitale, qui rêve donc de voir son joueur revenir rapidement, et peut-être avant la fin de l’année civile 2018.