PSG : Paris s’attaque à un intouchable de Guardiola

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En quête d’un attaquant pour compenser le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a activé plusieurs pistes. L’une d’entre elles mène à Manchester City, et plus précisément au Brésilien Gabriel Jesus, devenu précieux pour les Citizens pendant ce mercato estival.

Si le Paris Saint-Germain a accepté d’ouvrir les négociations après la deuxième offre du Real Madrid, estimée à 170 M€ plus 10 M€ de bonus, Kylian Mbappé n’est pas encore transféré à la Maison Blanche. Tout reste possible sur ce dossier. C’est pourquoi le club de la capitale française anticipe tous les scénarios. En cas de départ de sa star, le pensionnaire du Parc des Princes se tient effectivement prêt à le remplacer par l’une des pistes étudiées. On a récemment évoqué les noms d’Erling Haaland et de Richarlison, que le Borussia Dortmund et Everton souhaitent respectivement conserver.

Guardiola tient à Gabriel Jesus

Et voici qu’un troisième candidat fait son apparition. Si l’on en croit Globoesporte, le Paris Saint-Germain s’intéresse également à Gabriel Jesus. Les Parisiens auraient même transmis une offre concrète à Manchester City, sachant que Pep Guardiola n’a pas toujours compté sur le Brésilien. L’attaquant de 24 ans doit se contenter d’un temps de jeu limité sous les ordres du manager espagnol, qui a pris l’habitude d’évoluer sans véritable avant-centre. Une aubaine pour la direction francilienne ? Pas vraiment.

Car cet été, Manchester City s’est heurté à un mur nommé Tottenham lorsqu’il a tenté d’attirer Harry Kane. Idem avec le Borussia Dortmund concernant le Norvégien Erling Haaland. Enfin, le champion d’Angleterre s’est fait chiper Cristiano Ronaldo par le voisin et rival Manchester United. Autrement dit, après le départ libre de Sergio Agüero au FC Barcelone, Gabriel Jesus reste l’une des rares solutions en pointe pour Pep Guardiola. C’est pourquoi le média auriverde ajoute que Manchester City refuse de se séparer de l’international brésilien. Un échec de plus pour le Paris Saint-Germain.