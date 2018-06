PSG : Paris propose un deal monstrueux à Mourinho pour Pogba

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Alors qu’il serait proche de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022 ou 2023, Marco Verratti continue d’alimenter les rumeurs de transfert dans la capitale.

Et c’est une information très surprenante qui concerne l’Italien que lance The Sun ce mardi. En effet, le tabloïd anglais affirme que le PSG a proposé un énorme échange à Manchester United pour s’offrir Paul Pogba. Et le natif de Pescara, qui a parfois été annoncé en Angleterre dans le passé, serait inclus dans cette transaction.

Effectivement, la publication britannique affirme que le PSG a proposé Marco Verratti plus une somme d’argent à Manchester United pour s’offrir l’international français. Le montant exact du chèque que le PSG était prêt à signer n’a pas filtré. Il semblerait de tout de façon que Manchester United ait refusé cette proposition, le club anglais ayant l’intention de garder Paul Pogba encore plusieurs années malgré les difficultés rencontrées par l’ancien Turinois avec son entraîneur José Mourinho la saison dernière. Du côté des supporters du PSG, on aura forcément beaucoup de mal à croire cette information tant la direction francilienne semble attachée à Marco Verratti…