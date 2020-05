PSG : Paris prévoit un stage au Qatar, ça ne calmera pas Mbappé

Dans : PSG.

Convoité par le Real Madrid pour l’année prochaine, Kylian Mbappé n’apprécierait pas l’arrêt de la saison de Ligue 1. Cette décision le conforterait dans son envie de partir.

La presse espagnole est désormais unanime, Kylian Mbappé ne signera pas au Real Madrid cet été. Nos confrères ont bien compris que le Paris Saint-Germain ne lâcherait pas son attaquant et que la Maison Blanche n’a pas les moyens de payer son transfert avec la crise sanitaire et financière. En revanche, le président Florentino Pérez espère entamer des discussions avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi l’année prochaine, si le Français se retrouve à un an de la fin de son contrat.

Mbappé agacé ?

Ce sera effectivement le cas si l’on en croit le média espagnol ABC, qui croit savoir que Mbappé souhaite plus que jamais filer. Alors que la Ligue de Football Professionnel a arrêté la saison de Ligue 1, le Parisien s’agacerait en constatant que les autres championnats européens envisagent toujours de reprendre. Le PSG préparerait un stage au Qatar pour remettre ses joueurs en forme, mais cela ne suffirait pas pour atténuer le sentiment de Mbappé, incapable de savourer son titre de meilleur buteur, et apparemment persuadé de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs en L1.

Et ce n’est pas Delphine Vertheyden qui lui dira le contraire. Car selon la source ibérique, l’avocate de l’ancien Monégasque conseille au joueur et à son père et agent de ne surtout pas prolonger. « Cela reviendrait à s'attacher dans une prison dorée, aurait-elle comparé. Son fils ne pense plus à l'argent, il pense à devenir le meilleur joueur au monde. » De son côté, la direction francilienne mettra sûrement le paquet pour faire craquer le clan Mbappé.