PSG : Paris préfère les stars aux jeunes, il soupire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de supprimer son équipe réserve. Automatiquement, de nombreux jeunes ont quitté la capitale française. C’est notamment le cas de Sébastien Cibois, troisième gardien de l’équipe professionnelle et titulaire avec la réserve l’année dernière. Le joueur de 21 ans a décidé de résilier son contrat avec le champion de France en titre. Une décision logique selon lui, qui a regretté dans les colonnes du Parisien que le PSG ne fasse pas davantage confiance à ses jeunes joueurs formés au club…

« Ma génération 98 a presque tout gagné : les championnats U19, U17, la Alkass Cup au Qatar… Mais maintenant, on est tous partis. Ikoné, Edouard ou Zagadou cartonnent ailleurs. C’est dommage que le PSG ne mise pas plus sur ses jeunes. Mais leur philosophie est de recruter des stars, je ne critique pas. Ça ne m’intéressait pas de rester numéro 3. Je voulais jouer plus haut après avoir évolué un an et demi avec la réserve (N2). L’arrêt de cette équipe n’a rien à voir avec mon choix, car j’avais décidé de ne pas continuer au PSG. J’y ai vécu de belles années lors de ma formation mais le moment de partir était venu » a indiqué Sébastien Cibois, qui ne critique pas à outrance cette stratégie, mais qui la regrette un peu quand même.