PSG : Paris plus fort sans Neymar, fin de la blague !

Dans : PSG, Ligue 1.

Durant la période d’incertitude liée au mercato mais également plus récemment après le succès face au Real, certains observateurs ont avancé une hypothèse farfelue en indiquant que le Paris Saint-Germain était plus fort car plus collectif sans Neymar. Quatre matchs plus tard, difficile d’abonder dans ce sens puisque l’international auriverde a marqué trois buts décisifs face à Strasbourg, Lyon et Bordeaux en Ligue 1. Pour Alain Roche, il est absolument évident que le club de la capitale est meilleur avec sa star brésilienne, et que l’équipe de Thomas Tuchel va monter en puissance grâce à son retour, mais également grâce au come-back de Kylian Mbappé.

« Le triangle au milieu, Marquinhos-Gueye-Verratti, c’est lui qui amène l’équilibre, qui permette à l’équipe de presser haut. Mais c’est vrai que quand vous alignez des bons joueurs, qui sont complices, c’est sûr que vous allez faire peur. Le PSG ne faisait pas peur en début de saison mais Neymar et Mbappé ne pouvaient pas jouer ensemble, le trio du milieu ne jouait pas encore ensemble. Cette équipe va monter en puissance avec les retours de Neymar et de Mbappé » a abondé le chroniqueur du Canal Football Club, pour qui cela n’a tout simplement pas de sens que le Paris Saint-Germain pourrait être meilleur sans ses deux armes offensives. Une thèse pourtant défendue par de nombreux spécialistes après le match face au Real Madrid en Ligue des Champions…