PSG : Paris pigeon de l’été, la requête à 13 ME de Chelsea !

Activement lancé à la recherche d’un défenseur central en fin de mercato, le Paris Saint-Germain était très intéressé par le profil d’Antonio Rudiger.

Tandis que Leonardo n’était pas obnubilé par le recrutement d’un défenseur central, Thomas Tuchel souhaitait impérativement la venue d’un joueur à ce poste afin de combler les départs de Thiago Silva à Chelsea et de Tanguy Kouassi au Bayern Munich. C’est ainsi que l’entraîneur allemand a suggéré à Leonardo de foncer sur Antonio Rudiger, loin d’être un titulaire indiscutable à Chelsea, et que Thomas Tuchel pensait accessible pour le PSG. Désireux de faire plaisir à son entraîneur afin d’apaiser les tensions, Leonardo a bel et bien exploré ce dossier en profondeur. Mais selon les informations du Daily Mail, ce sont pour d’excellentes raisons que le directeur sportif du Paris SG a lâché l’affaire dans les ultimes heures du mercato.

Et pour cause, le tabloïd anglais affirme que Chelsea exigeait un prêt payant à hauteur de 5,5 ME et la prise en charge à 100 % du salaire d’Antonio Rudiger durant la saison, soit 8 ME. Au total, c’est donc la somme colossale de 13 ME que le Paris Saint-Germain aurait été contraint de sortir de ses caisses pour un simple prêt d’une saison d’Antonio Rudiger. A ces conditions, il était totalement hors de question pour Leonardo de passer la seconde et d’accueillir l’Allemand, d’autant plus que Chelsea ne souhaitait pas inclure d’option d’achat dans ce prêt. A titre d’information, Tottenham a reçu les mêmes requêtes de la part des Blues, et a également fait demi-tour. Les Spurs ont ainsi foncé sur Joe Rodon, le défenseur gallois qui évoluait alors à Swansea. Le grand perdant de l’histoire est en tout cas Antonio Rudiger, qui est donc resté à Chelsea, où il ne devrait pas bénéficié d’un temps de jeu très conséquent avec la venue de Thiago Silva chez les Blues cet été.