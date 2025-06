PSG ‍: Paris paie 70ME, il va signer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Campos est en passe de signer son premier gros coup du mercato. Même si Illya Zabarnyi ne jouera pas le Mondial des clubs avec le PSG, le défenseur central va bien rejoindre Paris.

Bournemouth et le Paris Saint-Germain n'ont pas réussi à s'entendre financièrement concernant le transfert de Illya Zabarnyi, les délais étant très courts avant le début du Mondial des clubs. En effet, la FIFA avait autorisé une fenêtre de transferts du 1 au 10 juin afin de permettre aux clubs qui participent à cette compétition de faire des affaires. Un timing qui n'a pas permis au PSG de recruter le défenseur central ukrainien, dont la mission sur le long terme sera de faire oublier Marquinhos, devenu une légende à Paris. Il est vrai que les dirigeants du club anglais réclamaient plus de 75 millions d'euros pour Illya Zabarnyi, là où Paris ne voulait pas mettre plus de 55ME. Cependant, plusieurs sources proches du PSG confirment ce mercredi que dès le 16 juin, date de réouverture du mercato, Paris et Bournemouth vont vite trouver un accord.

Le PSG a trouvé le remplaçant de Marquinhos

Romain Collet Gaudin et Achille Ash, deux journalistes ayant des infos sérieuses en provenance du Paris Saint-Germain, confirment que tout est acté ou presque. « Zabarnyi et le PSG, accord très proche. Le défenseur ukrainien de Bournemouth devrait signer au PSG mais après la Coupe du Monde des clubs », annonce le premier, tandis que son confrère est lui aussi convaincu que l’affaire va se signer : « Les négociations concernant Illya Zabarnyi avancent très bien et sauf revirement de situation, il devrait bien porter les couleurs du PSG dans les semaines à venir. » Concernant cet accord, plusieurs médias anglais affirment que Luis Campos aurait finalement validé une opération qui pourrait atteindre 70 millions d'euros, mais avec des bonus liés aux performances du défenseur international ukrainien sous le maillot des champions d'Europe.

Reste désormais à savoir si cette signature de Zabarnyi pousse définitivement Marquinhos vers la sortie ou si le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain restera une saison de plus pour passer le témoin à son probable successeur. Le capitaine du PSG, dont l'émotion a secoué les supporters parisiens, a de son côté des contacts très lucratifs en Arabie Saoudite, mais Marquinhos se verrait bien faire une saison de plus à Paris, où il aura réussi sa mission, ramener la Ligue des champions dans la capitale.