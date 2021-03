PSG : Paris ou rien, Kean traumatisé par Everton ?

Dans : PSG.

Totalement placardisé par Carlo Ancelotti à Everton, Moise Kean revit cette saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Prêté sans option d’achat, l’international italien de 20 ans réalise une saison bluffante au PSG avec 17 buts et une passe décisive toutes compétitions confondues. A la fin de la saison, le Paris Saint-Germain devra négocier avec Everton pour s’offrir définitivement les services de Moise Kean, dont le profil plaît également à la Juventus Turin au mercato. En attendant de savoir si le natif de Vercelli portera les couleurs du PSG ou de la Juve la saison prochaine, on peut déjà avancer sans prendre trop de risques qu’il ne reviendra pas à Everton. Cela serait en tout cas très surprenant après l’interview livrée par Moise Kean au magazine officiel du PSG, dans laquelle il explique qu’il n’était vraiment pas à l’aise chez les Toffees.

« Dès le premier jour, grâce au soutien de mes coéquipiers, je me suis senti comme à la maison. Cela m'a forcément aidé à bien entamer la saison dès que j'ai eu la possibilité de montrer mes capacités. En Angleterre (à Everton), c'était un peu compliqué. Je ne jouais pas trop, mais j'ai fait en sorte de rester toujours concentré sur mon travail. Je m'entraînais beaucoup. Dans ma tête, je n'ai jamais lâché, et en Angleterre tu es de toute façon dans un contexte où tu dois te montrer fort mentalement. Pour un gamin de mon âge, ce n'est pas toujours évident, mais je me suis accroché et, au final, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai retenu de mes erreurs, j'ai grandi. J'ai appris qu'il fallait rester concentré tout le temps sur les objectifs essentiels qu'on s'était fixés. Et qu'on pouvait toujours relever la tête après une phase difficile à sa vie » a commenté Moise Kean, qui a parfaitement relevé la tête au PSG après un échec à Everton en Premier League. A tel point que Mauricio Pochettino et Leonardo souhaitent désormais le recruter définitivement.