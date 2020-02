PSG : Paris ou Disneyland, Lizarazu ne voit pas le différence

Dans : PSG.

Le PSG a vécu une semaine assez incroyable, une de plus, mais pour Bixente Lizarazu il est désormais temps que Nasser Al-Khelaifi se décide de ce qu'il veut faire du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain s’est crashé sportivement à Dortmund, mais l’équipe de Thomas Tuchel n’a pas perdu toutes ses chances de qualification pour la suite de la Ligue des champions. Cependant à ce défaite sportives se sont ajoutés plusieurs fâcheux épisodes, à savoir la colère de Neymar, les insultes du frère de Presnel Kimpembe et en bouquet final la fête organisée jeudi soir à l’occasion de l’anniversaire de trois joueurs. Pour Bixente Lizarazu, trop ce trop et les dirigeants du PSG doivent désormais décider s’ils veulent un vrai grand club de football ou juste un cirque permanent.

Car pour le consultant de TF1, il est évident que le Paris SG ne peut continuer ainsi très longtemps à mélanger les genres et laisser les joueurs faire n'importe quoi. « Cette semaine le PSG n’a pas été un club fort. On a l’impression que ce club n’a pas le contrôle sur ses joueurs. Il faut savoir si le Paris Saint-Germain est un club de haut niveau ou de divertissement. Si c’est un club de divertissement, ça me va très bien, on se marre. Mais si c’est un club de haut niveau, ça ne me va pas », explique Bixente Liazarazu, qui a porté le maillot du Bayern Munich, baptisé en son temps FC Hollywood. Mais à côté du PSG, cela n’est en aucun point comparable, l’ogre bavarois ayant un vrai grand palmarès européen.