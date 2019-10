PSG : Paris offre un salaire démentiel à Verratti !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Ces dernières heures, la rumeur s’est propagée à la vitesse de l’éclair. Marco Verratti est en passe de signer sa cinquième prolongation de contrat depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et celle-ci risque de faire définitivement basculer l’international italien dans la grille salariale du club de la capitale, auprès des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. En effet, la Gazzetta dello Sport indique que c’est un salaire de 9 ME net par an qui a été proposé par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi à Marco Verratti, dont le contrat actuel expire en juin 2021.

1 ME de bonus supplémentaire pourrait s’ajouter à cette somme déjà monstrueuse, qui représente une augmentation de 3 ME net par an pour Marco Verratti. Avec de tels chiffres, on comprend que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n’ait aucune velléité de départ, et soit tout proche de rempiler jusqu’en juin 2024 avec le champion de France en titre. Néanmoins, il faut garder une certaine méfiance avec les différents chiffres communiqués, tant il est souvent difficile d’obtenir les réels salaires des footballeurs. Pour rappel, L’Equipe indiquait ces dernières heures que l’objectif de Leonardo était de prolonger Marco Verratti donc, mais également Marquinhos. Aucun chiffre n’a encore filtré concernant la proposition faite au Brésilien…