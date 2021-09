PSG : Paris obsédé par la C1, attention danger

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis de longues années, le Paris Saint-Germain est obsédé par la victoire finale en Ligue des Champions.

Les dirigeants qataris du PSG n’ont jamais caché que leur objectif ultime était de soulever la coupe aux grandes oreilles. Ces deux dernières années, ce n’est pas passé loin avec une finale perdue face au Bayern Munich et une demi-finale contre Manchester City la saison dernière. L’an passé, le PSG s’est tellement focalisé sur la Ligue des Champions que les coéquipiers de Kylian Mbappé ont inconsciemment délaissé le championnat pour le plus grand bonheur de Lille. Une erreur fatale à ne surtout pas commettre de nouveau selon Georginio Wijnaldum, recruté par le PSG en provenance de Liverpool cet été, et qui sait précisément de quoi il parle au vu de son palmarès XXL.

L'avertissement de Wijnaldum au PSG

« Cela me fait penser à la situation de Liverpool avec la Premier League. Le club n'avait jamais remporté le Championnat depuis qu'il s'appelle Premier League et cela devenait une obsession. J'ai l'impression que c'est pareil ici. Mais il ne faut pas négliger pour autant les autres compétitions… Ce n'est pas parce qu'on a un tel effectif qu'on va automatiquement remporter la C1. Même avec tous ces grands joueurs, on va devoir former et se comporter en équipe. Quand on regarde le palmarès, ce n'est pas toujours l'équipe avec les meilleures individualités qui l'emporte. Il faut jouer en équipe. Quand on l'a gagnée avec Liverpool (en 2019), on avait affronté le PSG et le Barça, et ils avaient vraiment de très belles équipes. Mais on avait un collectif supérieur et c'est ce qui a fait la différence. On a des joueurs incroyables, mais on doit devenir une équipe incroyable » a lancé l’international néerlandais dans les colonnes du journal L’Equipe. Reste maintenant à voir si les Parisiens suivront les conseils de leur nouveau taulier du milieu de terrain…