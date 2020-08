PSG : Paris obligé de maigrir par l'UEFA pour le Final 8

Dans : PSG.

Afin de répondre aux règles imposées par l'UEFA pour le Final 8, le Paris Saint-Germain va devoir prendre des mesures drastiques.

Epidémie oblige, l’UEFA a été obligée de regrouper à Lisbonne la fin de la Ligue des champions, l’instance européenne du football n’ayant pas le choix si elle voulait que la C1 puisse se terminer. Mais forcément, les règles sanitaires auront un impact direct sur les clubs qualifiés pour le Final 8, et pas uniquement parce que les supporters ne sont pas autorisés à venir assister aux matchs. L’UEFA veut en effet limiter les risques et pour cela les formations susceptibles de venir au Portugal ont reçu un cahier des charges très précis explique L’Equipe. Ainsi, dans ce cadre européen, les joueurs du PSG ont déjà passé un test Covid la semaine passée, et ils en passeront un avant de partir de France, puis un autre le 7 août et enfin le 11 août à la veille du match contre l’Atalanta Bergame. Ensuite, si le Paris Saint-Germain se qualifie pour la suite de la Ligue des champions, des tests seront faits 24h avant les rencontres. Pas de quoi inquiéter le club de la capitale qui multiplie les examens PCR depuis la reprise de l’entraînement.

Là où le PSG va devoir sérieusement se serrer la ceinture, c’est concernant sa délégation. Car Paris se déplace généralement avec 100 personnes en Ligue des champions, et l’UEFA a prévenu que seulement 60 personnes, dont les joueurs et le staff, seront accrédités pour le Final 8. Et tous ne seront pas autorisés à circuler dans le stade, 45 membres de la délégation ayant accès à la zone la plus proche des joueurs, tandis que seulement 10 dirigeants du club auront une place en tribune. Comme le précise malicieusement le quotidien le quotidien sportif, nul doute que l’Emir du Qatar aura droit à son siège dans le stade de Lisbonne si le Paris Saint-Germain va jusqu’au bout de l’aventure en Ligue des champions. Qui lui laissera sa place ?