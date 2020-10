PSG : Paris négocie officiellement le prêt de Rudiger !

Dans : PSG.

Déterminé à boucler la venue d’un défenseur central d’ici à dimanche soir, le PSG n’a pas abandonné la piste Antonio Rudiger (Chelsea).

Certes, le joueur a affiché son envie de poursuivre sa carrière en Premier League. Mais l’entraîneur parisien Thomas Tuchel est un grand fan de son compatriote, et ne lâche pas l’affaire aussi rapidement. Preuve que le Paris Saint-Germain n’a pas abdiqué pour recruter Antonio Rudiger, Sky Allemagne fait savoir ce vendredi que des discussions officielles ont été entamées entre Chelsea et le PSG pour le prêt d’Antonio Rudiger. Mais le dossier s’annonce toujours aussi complexe pour le champion de France en titre, dans la mesure où Tottenham a également entrepris des démarches officielles auprès de Chelsea afin de recruter le très courtisé Antonio Rudiger.

La lutte PSG-Tottenham s'intensifie

Dans l’esprit du joueur, les Spurs ont clairement l’avantage. Il faut dire que Rudiger a fait savoir à ses courtisans que sa priorité était de poursuivre sa carrière en Premier League, un championnat qu’il apprécie tout particulièrement depuis sa venue à Chelsea en provenance de la Roma. Surtout, l’entourage de l’Allemand estime que Rudiger a plus de chances de grappiller du temps de jeu à Tottenham qu’au Paris Saint-Germain, où Marquinhos et Presnel Kimpembe sont installés en défense centrale. Et cela compte plus que tout pour le n°2 de Chelsea, qui vise une place dans le groupe de l’Allemagne pour l’Euro 2021 à l’issue de la saison. Enfin, il est aussi indiqué que l’Inter Milan et l’AS Roma, également intéressés, surveillent la situation d’Antonio Rudiger. Mais les deux cadors de Série A partent de loin et n’ont que peu de chances de rafler la mise. Tout devrait se jouer dans le money-time du mercato entre le Paris Saint-Germain et Tottenham…