PSG : Paris ne rigole plus avec son prix, ça pourrait mal tourner

Invité à changer d'air tout comme Hatem Ben Arfa, Lucas Moura est bien parti pour rester si les choses restent en l’état.

En effet, si pour l’ailier français, rien ne bouge à tous les niveaux, le Brésilien se demande quand même s’il ne ferait pas mieux de se trouver un nouveau club. Avec zéro minute de temps de jeu en Ligue des Champions par exemple, l’ancien de Sao Paulo a forcément compris le message, répété directement à la presse par son entraineur la semaine dernière. Plusieurs formations se sont renseignés à son sujet, mais le PSG en a visiblement marre de recevoir des offres indignes de la valeur du joueur selon lui. C’est ainsi que Le Parisien annonce que le club de la capitale demande aux courtisans de Lucas une somme comprise entre 40 et 45 ME pour céder son ailier.

Une somme folle qui correspond au prix de son achat il y a cinq ans de cela, pour un joueur qui n’a pas confirmé son statut prometteur, n’a quasiment pas joué de la saison et ne possède plus qu’un an et demi de contrat. Néanmoins, le PSG a l’intention de marquer clairement son territoire, alors que plusieurs clubs, dont Nantes et Manchester United, se sont renseignés sur les conditions d’un prêt du Brésilien. Mais étant donné la folie du marché des transferts ces derniers mois, le leader de la Ligue 1 montre les crocs, et entend bien vendre son joueur à un très bon prix, malgré sa situation intenable et l’UEFA qui surveille les rentrées d’argent de près en ce mois de janvier. Autant dire que du côté de Lucas Moura, cette annonce pourrait tout de même semer le doute sur la suite de cette saison qui, si le PSG ne change d’avis, a de grandes chances de se terminer sur le banc de touche parisien.