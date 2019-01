PSG : Paris ne lâche rien dans ce dossier russe au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Samedi matin, Paris-United révélait que le PSG avait pris des risques pour s’attacher les services de Leandro Paredes, sous contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg jusqu’en juin 2021. « Le PSG est passé à l'offensive en formulant une offre au Zénith pour Leandro Paredes. Le montant n'a pas filtré mais le club russe a repoussé l'avance parisienne » expliquait le média parisien. Une version confirmée par le joueur lui-même sur l’antenne de la radio argentine La Red.

« En réalité, les possibilités sont très peu nombreuses, le Zénith a mis beaucoup d’argent et n’a pas l’intention de me vendre maintenant » a expliqué Paredes, dont le rêve est… de revenir à Boca Juniors. « J’ai parlé à Nico (Nicolas Burdisso, directeur sportif de Boca Juniors), je lui ai dit combien je voulais revenir, mais il sait que ça ne dépend pas de moi. Le désir de revenir est toujours là, le retour à Boca est quelque chose à laquelle vous pensez constamment. Aujourd’hui, je suis plus mature et j’aimerais pouvoir redonner à Boca un peu de tout ce que Boca m’a donné ». Et le PSG dans tout ça ? Selon Paris-United, une nouvelle offre devrait être formulée dans les prochains jours par Nasser Al-Khelaïfi afin de recruter Leandro Parades. Reste à savoir si celle-ci sera acceptée…