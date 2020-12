PSG : Paris n'est qu'un petit club, la violente attaque

Dans : PSG.

Thomas Tuchel avait décidé de faire tourner pour la rencontre face à Montpellier, une décision mal prise par Eric Silvestro, journaliste chez RTL.

Après un succès capital obtenu à Old Trafford contre Manchester United, c'est un PSG remanié qui s'est déplacé à Montpellier samedi soir. Sans Marquinhos, Verratti, Neymar ou encore Mbappé au coup d'envoi, les Parisiens se sont imposés en fin de match (1-3). Thomas Tuchel avait donc décidé de laisser ses cadres au repos à quelques jours de la dernière rencontre de phase de poules de Ligue des Champions avec la réception de Basaksehir. Qualifiés en cas de match nul face au club turc, les champions de France en titre seraient en revanche assurés d'être premier de leur groupe en cas de victoire. De quoi justifier le choix du technicien allemand de faire tourner ? Loin de là selon Eric Silvestro. Le journaliste de RTL a poussé un violent coup de gueule contre la composition du PSG à la mi-temps du match contre Montpellier.

« Ça témoigne que le PSG est un petit club, parce qu'ils ont peur. Mardi on a absolument pas le droit de se louper, oh là là, on met tout le monde au repos, gros match au Parc contre Istanbul, gros danger ! Mais c'est quoi cette façon de réfléchir ! C'est les petits qui réfléchissent comme ça ! Tu gères pas en fonction du physique, tu gères parce que t'as qu'une peur c'est qu'un mec se blesse encore. C'est la peur qui dirige ce club ! Il est blessé Paredes, il est blessé Neymar ? Neymar il avait peur de se faire chatouiller les chevilles à Montpellier il est resté à Paris ! » a regretté le journaliste. Dans un contexte difficile avec des matchs importants tous les trois jours, difficile de reprocher à Thomas Tuchel le fait de vouloir préserver ses joueurs.