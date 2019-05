PSG : Paris met le paquet pour signer un jeune corse

Dans : PSG, Mercato, Ligue 2.

Toujours à la recherche des meilleurs joueurs, le Paris Saint-Germain poursuit aussi cette politique chez les jeunes, malgré le niveau élevé de son centre de formation.

Un nouveau pensionnaire devrait l’intégrer à la reprise la saison prochaine, en la personne de Lisandru Tramoni, grand espoir de l’AC Ajaccio qui va devoir quitter le club corse pour des raisons financières. Suivi par plusieurs clubs en France et à l’étranger, l’international français U17 va s’engager prochainement au PSG selon Corse Sport. Le milieu offensif de 16 ans capable aussi de jouer ailier terminera donc sa formation à Paris, pour un transfert estimé entre 1,7 et 3 ME. Il devrait être rapidement conclu pour permettre à l’ACA de passer sans trop d’encombre l’écueil de la DNCG, qui a le club corse à l’œil en raison de ses difficultés financières.