PSG : Paris méritait de perdre, Tuchel est cash

Dans : PSG, Ligue 1, Reims.

Il est très rare de voir le Paris Saint-Germain s’incliner sur sa pelouse, surtout en Ligue 1. Cela fut pourtant le cas ce mercredi lors de la réception de Reims (0-2). Privé de nombreux éléments, entre blessures et turn-over, le PSG a totalement manqué des ingrédients nécessaires pour remporter une rencontre de Ligue 1. Le résultat n’est finalement pas illogique, tant Reims a su saisir sa chance, et Thomas Tuchel ne confiait pas le contraire après le match.

« Oui, on a perdu, parce que Reims a joué plus proche de ses 100% que nous et donc le résultat est mérité. Je suis déçu de notre performance. Les 10, peut-être 15 premières minutes, ça allait et puis chaque minute qui passait c'était de pire en pire. On n'a pas montré ce qu'on est capable de faire, et donc la défaite est méritée. Ce sont mes décisions, mes choix, mais on est toujours ensemble, les joueurs et moi. Ceux qui portaient le maillot avaient l'occasion de se faire remarquer mais leur performance n'a pas suffi. Mais je ne pense pas qu'on a perdu à cause des joueurs, on a perdu à cause de notre façon de jouer », a livré l’entraineur parisien, qui ne veut bien évidemment pas faire de constats personnels, même si des joueurs comme Kurzawa, Paredes ou même Sarabia ont perdu beaucoup de points sur cette rencontre.