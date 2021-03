PSG : Paris loin du Bayern et City, Riolo prend peur

Dans : PSG.

Daniel Riolo n'a pas été rassuré par la prestation parisienne face aux Girondins de Bordeaux mercredi soir.

Privés de nombreux joueurs (Di Maria, Neymar, Mbappé, Verratti...), le PSG s'est imposé dans la douleur mercredi soir sur la pelouse des Girondins de Bordeaux grâce à un but de Pablo Sarabia (0-1). Face à une équipe en crise, Paris est loin d'avoir convaincu, concédant notamment beaucoup de situations chaudes en deuxième période. Si ce résultat permet au PSG de rester dans la course dans la lutte pour le titre (deux points de retard sur le LOSC), la manière elle, inquiète. Au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a exprimé ses craintes pour la suite du parcours parisien en Ligue des Champions.

« Pourquoi les Parisiens font-ils ces matchs où ils ne courent pas ? Le PSG, je veux bien qu'ils appuient sur un bouton et ils se motivent plus, mais c'est un peu plus que le bouton qu'il va falloir trouver s'ils jouent contre des équipes comme City ou le Bayern. Parce qu'il va falloir courir beaucoup plus. Et je ne sais pas si cette équipe est capable de courir beaucoup plus. Elle en fait tellement peu cette équipe, qu'il est où le bouton pour courir 10 kilomètres de plus dans un match ? Le problème est là depuis longtemps. Contre Bordeaux, c'est mollasson ! Et Pochettino fait un coaching défensif » a déclaré le journaliste de RMC. Si Paris s'est montré irrésistible lors du match aller contre Barcelone, l'irrégularité des hommes de Pochettino peut être source d'inquiétudes, notamment lorsque l'on voit la série de victoire absolument incroyable de Manchester City. Paris parviendra-t-il à hausser son niveau de jeu lorsqu'il passe en mode Ligue des Champions ? Premier élément de réponse mercredi prochain lors du match retour contre le Barça.