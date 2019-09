PSG : Paris le paie 0,5ME par an, Xavi Simons assume !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

S'il faudra attendre 21 heures pour voir le Paris Saint-Germain recevoir le Real Madrid en Ligue des champions, dès 16h le club de la capitale affrontera les Merengue en Youth League, l'équivalent de la C1 chez les jeunes. Et au sein du 11 du PSG, un joueur sera particulièrement surveillé, il s'agit bien évidemment de Xavi Simons, le jeune milieu de terrain de 16 ans que le Paris SG est allé chercher au FC Barcelone cet été. Promis à un avenir très billant, le jeune garçon, à qui le PSG a déjà offert un salaire de 500.000 euros par an, met des étoiles dans les yeux et pas qu'à Paris.

Comme l'a confié Stéphane Roche, qui entraîne les jeunes du Paris Saint-Germain après avoir vu grandir quelques-uns des meilleurs joueurs de Lyon, Xavi Simons a déjà une image incroyable auprès du grand public, mais cela ne le perturbe pas. « J'ai entrevu cette notoriété cet été quand nous sommes allés en Allemagne pour un tournoi de pré-saison. J'ai été surpris, les gens voulaient à tout prix faire une photo avec lui. Pour moi, c'était assez étonnant, parce que j'ai connu beaucoup de jeunes qui sont devenus de grands joueurs, et je connais le chemin qui reste à parcourir. Sa manière d'être est différente de ce qui se passe autour de lui. Il est simple dans le rapport avec ses coéquipiers », explique le technicien du PSG dans Le Parisien. Reste que Xavi Simons n'est pas le premier jeune joueur à qui l'on promet un avenir au niveau des plus grands, il faut désormais que tout cela se concrétise sur le terrain. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on y croit vraiment très fort.