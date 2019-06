PSG : Paris le fait rêver, Marco Verratti boycotte le foot italien

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent au rassemblement de la Squadra Azzurra, Marco Verratti a évoqué son avenir en conférence de presse.

Après le nouvel échec en Ligue des Champions, le milieu du Paris Saint-Germain pourrait être tenté par un départ. Et plus précisément par un retour en Italie, l’ancien joueur de Pescara n’ayant jamais évolué en Serie A. Rappelons que le « Petit Hibou » avait privilégié le club francilien en 2012 alors que des cadors italiens comme la Juventus Turin souhaitaient l’attirer. A l’époque, cette opportunité n’avait pas tenté Verratti, dont l’opinion n’a pas changé après ses années passées à Paris.

« Un retour en Italie ? Je ne ressens pas ce besoin, je suis bien à Paris, j’y vis et j’y joue depuis sept ans maintenant, le projet m’intrigue et me donne envie de continuer, a confié l’Italien. C’est vrai que cette année nous n’avons pas atteint la finale, mais d’autres clubs se sont aussi arrêtés plus tôt. La Ligue des Champions se joue sur des épisodes et des détails et l’édition de cette année a été assez étrange, même si Liverpool est un grand club et a fait de gros investissements, ce n’était pas un succès dû au hasard, le football actuel a aplani certaines différences. » De quoi rassurer Verratti sur les chances du PSG.