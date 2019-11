PSG : Paris lance son Black Friday, Cavani en soldes au mercato

Dans : PSG.

A l’approche du mercato hivernal, de nombreux clubs sont à la recherche de bonnes affaires. Parmi les meilleurs plans, Edinson Cavani (32 ans) sera probablement l'un des joueurs les plus sollicités.

Inspiré par le Black Friday, qui ne concerne évidemment par le marché des transferts, le quotidien espagnol As en profite pour faire un petit point mercato. L’occasion de dresser une liste de bonnes affaires à réaliser cet hiver. Vous l’aurez compris, il est surtout question de joueurs bientôt en fin de contrat, et dont les dirigeants n’ont pas prévu de prolongation. Ainsi, les noms de Walter Benitez et d’Eric Bailly sont cités, tout comme ceux de Luka Modric, Nemanja Matic, Dries Mertens, Willian ou encore Olivier Giroud. Mais le dossier le plus séduisant du marché concerne peut-être Edinson Cavani. On le sait, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a perdu sa place de titulaire, et peut-être même de doublure…

A quelques mois de la fin de son contrat, un départ semble inévitable l’été prochain, voire cet hiver en cas d’offre intéressante. En tout cas, on imagine que la direction francilienne ne s’y opposerait pas, ce mercato hivernal étant la dernière opportunité de récupérer une indemnité pour l’Uruguayen. Et l’on ne parle pas forcément d’un petit montant, sachant que le Matador a encore le niveau et les jambes pour intégrer le onze d’un cador européen. Le problème, c’est que Cavani, dont l’agent a récemment pris la parole, n’a pas l’intention de bouger avant la fin de son bail. Sans doute afin d’être libre de choisir sa prochaine destination et de négocier la meilleure prime à la signature…