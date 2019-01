PSG : Paris lâche 30 ME pour Gueye, Everton ne dit plus non !

Dans : PSG, Mercato.

Non aligné sur la feuille de match pour le match de ce mardi soir à Huddersfield, Idrissa Gueye n’est pas pour autant forcément sur le départ.

Jugeant son joueur hors du coup mentalement pour être sur le terrain, Marco Silva a décidé de le laisser au repos pour ce match. Néanmoins, le transfert du Sénégalais a été remis sur la table dans le même temps. Après avoir refusé une offre de 25 ME quelques jours plus tôt, les dirigeants d’Everton ont reçu une nouvelle proposition à hauteur de 30 ME hors bonus de la part du Paris Saint-Germain annonce RMC.

Le club anglais en a pris note, et, contrairement à la première proposition, n’a pas indiqué son refus. Ni son accord. Autant dire que c’est en train de bouillir dans la tête des décideurs du club de Liverpool, alors que Gueye a affiché officiellement son désir d’être transféré dès lundi soir, et ce par écrit. Le PSG tente de son côté le tout pour le tout avec cette nouvelle offre, et il semble peu probable qu’Antero Henrique aille encore plus haut en 48 heures si jamais Everton n’approuvait pas ce transfert très rapidement. A noter qu’Everton avait fait venir le milieu de terrain en provenance de Lille pour 8 ME en 2016.