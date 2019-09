PSG : Paris, la L1, l'étranger, Thiago Motta remet un coup de pression

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour la première fois de sa longue et grande carrière, Thiago Motta a commencé une nouvelle saison sans poste.

Au Paris Saint-Germain depuis 2012, et son arrivée en tant que joueur, l’homme de 37 ans a effectivement quitté le club de la capitale l’été dernier. Après une seule saison sur le banc de touche des U19 du PSG, l’Italien a fait ses valises. En froid avec sa direction, et notamment avec Antero Henrique, qui a désormais été remplacé par Leonardo, l’ancien milieu du Barça espère bien revenir un jour à Paris. Et cette fois-ci en tant que coach de l’équipe première. C’est en tout cas l’objectif ultime de sa deuxième carrière.

« La prochaine saison, mon objectif c'est d'entraîner. Entraîner le PSG ? C'est mon objectif, c'est quelque chose qui me donne l'énergie de continuer. Je ne vois pas pourquoi je me cacherai. Avec le respect pour les supporters, pour l'entraîneur, pour le club, mais je dis que c'est mon rêve d'entraîner un jour le PSG. L'entraîneur actuel fait son travail, il a le soutien de tout le monde pour que cette saison soit la meilleure du Paris Saint Germain. Un retour un jour ? Bien sûr, mais ce n'est pas un problème. Des propositions l’été dernier ? Plus que des propositions, ce sont des contacts, comme il y a eu aussi avec d'autres clubs. Français aussi. Mais quand j'ai arrêté, c'était parce que je voulais prendre un peu de temps, bien me préparer, m'organiser », a avoué, dans le Canal Football Club, Motta, qui se dit prêt à faire ses preuves dans un autre club de L1 ou à l’étranger avant de postuler au PSG.