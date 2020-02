PSG : Paris jouera avec un maillot bordeaux à la sauce qatarie

Dans : PSG.

À l’occasion de son cinquantième anniversaire, lors de la saison 2020-2021, le Paris Saint-Germain va porter des maillots un peu plus innovants que les années précédentes.

Si les tuniques du club de la capitale, façonnées par Nike, sont toujours classes, que ce soit en bleu, en jaune, en blanc ou noir, le PSG va lancer sa révolution à partir de l’année prochaine. En effet, lors de l'exercice du cinquantenaire, les joueurs franciliens porteront un maillot Hechter classique à domicile, et une tunique extérieure rappelant les années 1990. Mais c’est surtout au niveau du maillot third que le changement sera le plus notable.

Selon le site Culture PSG, le PSG évoluera aussi avec un équipement… bordeaux. Un design plutôt original, sachant que cette future création de Jordan sera majoritairement de cette couleur inédite, avec des teintes de noir (blason), de blanc (épaules, cou) et de doré (sponsor, équipementier, short, chaussettes). Ce maillot bordeaux, qui sera surtout utilisé en Ligue des Champions sur la scène européenne, fait probablement aussi référence à la couleur du drapeau du Qatar, l'actionnaire majoritaire du PSG depuis 2011.