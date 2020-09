PSG : Paris humilie Naples avec son offre pour Koulibaly

Dans : PSG.

Le PSG rêve de faire signer Kalidou Koulibaly avant la fin du mercato. Pour ce faire, les dirigeants du club ont lancé les premières offensives, aussitôt balayées par un Napoli abasourdi.

Huit jours, voici le délai qu’il reste au Paris Saint-Germain pour boucler ses derniers dossiers mercato. Si des départs sont attendus pour récupérer 60 ME, le club de la capitale entend également se renforcer. Le directeur sportif Leonardo est sur tous les fronts. Le nom de Tiémoué Bakayoko (Chelsea) est évoqué pour venir occuper l’entrejeu, mais pas seulement. A l'instar du milieu de terrain, la défense centrale est un chantier permanent au PSG. Après les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, aucune arrivée n’a été bouclée. Le temps presse mais le Paris SG n'a pas joué toutes ses cartes. Il garde un œil attentif sur le roc du Napoli, Kalidou Koulibaly (29 ans).

Une piste onéreuse (70 ME) mais qui pourrait considérablement apporter à l’arrière-garde parisienne par son expérience. Alors que Manchester City est également sur le coup, le club de la capitale devra signer un très joli chèque pour espérer enrôler le défenseur sénégalais. Cependant, une information venue d’Italie vient étonner. Selon le Corriere dello Sport, le champion de France en titre a envoyé sur le bureau des dirigeants napolitains une offre de 40 ME. Un montant dérisoire auquel le club italien n’a pas porté attention. Les Partenopei ont immédiatement refusé les avances du Paris SG, qui devra proposer beaucoup plus dans les prochains jours s’il souhaite s’offrir les services de Kalidou Koulibaly.