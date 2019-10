PSG : Paris glande en Ligue 1, Pierre Ménès dévoile pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Après neuf journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est aux commandes du Championnat, mais avec « seulement » deux points d’avance sur son dauphin le FC Nantes. Même si Lille est déjà à six longueurs, l’OM à huit et l’OL à douze, pour ne citer que ces équipes censées jouer le podium, le PSG n’a pas encore fait une énorme différence. Pour Pierre Ménès, il est évident que cette saison le club de la capitale ne veut pas trop se prendre la tête avec notre Championnat afin de viser plus haut en Ligue 1. Et Pierre Ménès de rappeler que l’an dernier, on reprochait au même Paris Saint-Germain d’écraser trop facilement le Championnat.

« Déjà au départ, le PSG est censé être champion malgré la concurrence, mais si même la concurrence n'est pas au niveau qu'est-ce que vous voulez, il ne se passe rien. Le premier bilan c’est que le PSG est évidemment en tête mais avec deux défaites. C'est le paradoxe du PSG. 9 matchs, 2 défaites, 7 clean-sheet. C’est tout à fait étonnant comme statistique. Je pense que le PSG a retenu des saisons précédentes, notamment de la saison dernière où ils avaient remporté leurs 14 premiers matchs et tout le monde disait que c'était trop facile, ils sont trop riches. On voit comment c'est facile cette année. Je pense que cette année, le PSG est bien plus focalisé sur la Ligue des champions », confie sur son partenaire de paris en ligne Pierre Ménès, qui ne voit pas comment le titre peut échapper au Paris Saint-Germain.