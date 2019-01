PSG : Paris freiné par une concurrence démentielle pour Ramsey !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Tandis que l’avenir d’Adrien Rabiot est incertain, le Paris Saint-Germain recherche un milieu défensif de toute urgence au mercato.

Ces dernières heures, le nom de Julian Weigl revient avec insistance, l’international allemand du Borussia Dortmund étant la priorité n°1 des dirigeants franciliens. Mais d’autres noms sont évoqués, comme ceux d’Idrissa Gueye ou d’Abdoulaye Doucouré. En Angleterre, Paris apprécie également le profil d’Aaron Ramsey, en fin de contrat dans six mois. A moins d’un retournement de situation, le Gallois ne quittera pas Arsenal avant l’été prochain, afin de signer dans le club de son choix.

Cela ne freine visiblement pas le club de la capitale puisque la BBC confirme que le PSG est sur les rangs. Le média, très sérieux Outre-Manche, explique que l’état-major du Paris Saint-Germain a officiellement pris contact avec l’entourage d’Aaron Ramsey. Néanmoins, un obstacle de taille pourrait bien compliquer le dossier : la concurrence, particulièrement démentielle dans ce dossier. Et pour cause, la Juventus Turin, le Bayern Munich, l’Inter Milan et le Real Madrid seraient également très chauds à l’idée de faire venir Aaron Ramsey pour zéro euro l’été prochain. Pour l’heure, le joueur pencherait pour la Juve, même si aucune décision définitive n’a encore été prise… Paris devra donc se montrer très convaincant pour rafler la mise.