PSG : Paris fonce sur Willian et Acosta, une fin de mercato de feu

Dos au mur dans les dernières heures du marché des transferts, le Paris Saint-Germain est bien parti pour vivre un jeudi mémorable.

A la recherche d’un milieu de terrain, le club de la capitale a ouvert de nouvelles pistes de dernière minute, mais qui ne semblent pas vraiment correspondre directement aux besoins. La première cible mène à Willian, ailier dribbleur de Chelsea qui n’est plus indiscutable chez les Blues. Selon Sky Sports, le PSG a ouvert des discussions avec le club londonien afin de les convaincre de lâcher le Brésilien, qui servirait à combler l’absence longue durée de Neymar. Un choix surprenant, et ambitieux puisque plusieurs clubs chinois et même Barcelone ont tenté sans succès de le recruter ces dernières semaines. Mais le PSG pourrait bien mettre le paquet pour compléter son attaque.

Dans le même temps, le Washington Post annonce que Luciano Acosta, le milieu de l’équipe locale en MLS, a quitté son club ce mercredi avec son autorisation, afin de s’envoler en Europe dans le but d’être transféré. Le PSG serait la destination du milieu offensif argentin de poche, qui pourrait faire l’objet d’un transfert à hauteur de 9 ME. DC United avait récemment refusé une offre de 6,5 ME en provenance d'Arabie Saoudite pour Acosta. Des renforts destinés à faire gonfler l’effectif de Thomas Tuchel, mais pas vraiment capables de compenser le trou au poste de numéro 6. Mais cette dernière journée de mercato pourrait encore révéler des surprises….