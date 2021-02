PSG : Paris favori en Ligue des Champions ? Coman rigole

Dans : PSG.

Pour Kingsley Coman, le Paris Saint-Germain ne fait pas partie des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions.

Formé au PSG, Kingsley Coman a rapidement décidé de s'envoler vers de nouveaux horizons pour obtenir du temps de jeu. Après une aventure à Turin, l'ailier a rejoint le Bayern Munich, un choix qui pouvait paraître surprenant à l'époque. Quelques années plus tard, force est de constater que l'international français a eu le nez creux. Avec le Bayern, il a remporté cinq Bundesliga et une Ligue des Champions. Une C1 dont il a été l'un des grands artisans en inscrivant le but vainqueur en finale, face à son club formateur. Interrogé par Telefoot sur les chances des gros clubs européens cette saison, le joueur de 24 ans affirme que le Bayern est candidat à sa propre succession et...ne considère pas le PSG comme un favori.

« On veut vraiment gagner la LDC. On a une très bonne équipe, un très bon coach, des cadres, des plus jeunes : on a un super groupe, on a tout. Liverpool, Man City, la Juventus sont des équipes très dangereuses en Ligue des Champions. Le PSG ? Je ne les mets pas en-dessous, mais je ne les mets pas dans mes favoris » a répondu le natif de Paris. Ses amis parisiens et coéquipiers en Bleus apprécieront. Également interrogé sur son avenir, Kingsley Coman a avoué avoir hésité à partir cet été, mais déclare se sentir beaucoup mieux à Munich aujourd'hui. Malgré l'arrivée de Leroy Sané et l'explosion de Serge Gnabry, le Français bénéficie de beaucoup de temps de jeu. Il a été décisif à 11 reprises (huit passes décisives et trois buts) en 16 matchs disputés avec le Bayern.