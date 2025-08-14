PSG ‍: Paris fait une promesse osée à Lee Kang-In

Dans : PSG.

Décisif lors de la victoire du Paris Saint-Germain en Supercoupe d'Europe contre Tottenham mercredi, Lee Kang-in a finalement de grandes chances de rester dans le club de la capitale française cet été.

Dans le monde du football, les choses peuvent vite changer, dans un sens comme dans l’autre. Et ce n’est pas Lee Kang-in qui dira le contraire. Pratiquement placé sur la liste des transferts en début de mercato, l’international sud-coréen est maintenant considéré comme un élément important du banc de touche parisien par Luis Enrique. Mercredi, Lee Kang-in est entré en jeu en deuxième période pour remplacer Zaire-Emery, et en fin de match, c’est lui qui a relancé le suspense en réduisant la marque alors que Tottenham menait 2-0. Suite au but du Sud-Coréen, le PSG a complètement renversé la vapeur (2-2, 4-3 aux tab) pour s’offrir un nouveau titre européen après la Ligue des Champions. Grâce à son entrée décisive, le joueur de 24 ans a marqué des points. Par conséquent, Lee Kang-in est bien parti pour rester au PSG lors de ce mercato estival.

Un départ de Lee Kang-in « pas envisagé »

Après leur entrée décisive contre Tottenham en Supercoupe d'Europe, Gonçalo Ramos et Lee Kang-in devraient rester au PSG



D’après les informations du journal L’Equipe, Lee Kang-in devrait bien rester à Paris, tout comme Ramos. « Depuis l'ouverture du marché des transferts, le conseiller sportif Luis Campos a toujours assuré au gaucher, sous contrat jusqu'en 2028, qu'il faisait partie des plans de la maison et qu'un départ n'était pas envisagé. Les acteurs du marché relatent un discours un peu différent en cas d'offre jugée satisfaisante pour un homme acheté 22 M€ à Majorque lors de l'été 2023. Le Sud-Coréen souhaite, bien sûr, avoir plus de temps de jeu. Sa bonne entrée mercredi devrait lui en offrir, au moins sur ce mois d'août », peut-on lire sur le site du quotidien français, qui explique donc que Luis Enrique va donner sa chance au Sud-Coréen cette saison.