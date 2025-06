Accord PSG-Juventus pour Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté à la Juventus Turin l’hiver dernier, Randal Kolo Muani aimerait poursuivre sa carrière chez les Bianconeri. Un premier accord est tombé entre le PSG et la Vieille Dame selon la presse italienne.

Randal Kolo Muani et la Juventus Turin, l’histoire d’amour va encore durer, au moins pour un mois supplémentaire. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport affirme qu’un accord quasiment total a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le club turinois pour la prolongation du prêt de l’attaquant français jusqu’à la fin de la Coupe du monde des clubs. Un processus de négociations obligatoire pour que Kolo Muani puisse disputer cette compétition avec la Juve puisque la fin du prêt était initialement fixée au 30 juin, en plein milieu de cette Coupe du monde la FIFA.

Gazzetta : Accord imminent entre le #PSG et la Juve pour la prolongation d’un mois du prêt de Randal #KoloMuani. L’attaquant devrait donc rester pour le Mondial des Clubs ✔️ pic.twitter.com/iEpEPyo1Zs — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 5, 2025

Les deux clubs se sont rapidement entendus pour que le prêt de Kolo Muani soit prolongé pour le plus grand bonheur de l’ancien Nantais, qui avait très rapidement exprimé sa volonté de rester à la Juventus Turin pour jouer cette compétition. La Gazzetta dello Sport explique que la prolongation d’un mois de ce prêt ne veut pas dire pour autant que l’attaquant passé par Francfort sera toujours un joueur de la Juventus Turin pour la saison 2025-2026. En effet, des négociations se tiendront au mois de juillet entre les Bianconeri et le Paris Saint-Germain pour tenter de trouver un accord mais à ce stade, les positions des deux clubs sont assez éloignées.

Kolo Muani va prolonger un mois à la Juve, et après ?

La Juve aimerait un nouveau prêt d’une saison, éventuellement assorti d'une option d’achat. De son côté, le PSG souhaite un transfert sec en cas de départ de l’international tricolore. Les discussions vont donc se poursuivre, avec un aspect très clair à prendre en compte par toutes les parties : Randal Kolo Muani veut rester à la Juve et Igor Tudor, s’il est maintenu à la tête de la Vieille Dame, est plutôt favorable à l’idée de le conserver. Il n’y aura plus qu’à se mettre d’accord, ce qui sera sans doute le plus difficile dans ce dossier afin de préserver les intérêts des deux clubs.