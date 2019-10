PSG : Paris explose l'OM, le boss est presque furax

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a décroché une probante victoire face à Marseille en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (4-0).

Un succès acquis en seulement une période pour le PSG, au petit trot après le retour des vestiaires. Dans la gestion et pas plus lors des 45 dernières minutes du match, les joueurs de Paris n’ont pas totalement comblé leur entraîneur. En effet, Thomas Tuchel a fait part de son mécontentement devant le second acte de son équipe, qui aurait pu encaisser un but sans la maladresse des attaquants de l’OM.

« Il y avait une grande différence entre la 1e et la 2e mi-temps et je ne suis pas du tout content de la 2e. Il n'y avait presque rien en 2e mi-temps. Le résultat est le résultat et la performance est la performance. On a perdu sur beaucoup de statistiques et c'est mérité. On a arrêté le match à la mi-temps et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous sommes une équipe forte et un match c'est 90 minutes. Non, je n'aime pas ce qu'on a fait » a expliqué Thomas Tuchel, qui recherche la perfection car il sait que son Paris Saint-Germain sera confronté à une adversité plus importante en Ligue des Champions en 2020.