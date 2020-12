PSG : Paris et Neymar, ça ne fait pas rêver Messi

Dans : PSG.

Depuis plusieurs semaines, la rumeur d’une signature de Lionel Messi à Paris en fin de saison prend de l’ampleur.

Il faut dire que Neymar a lâché une véritable bombe après la victoire du PSG contre Manchester United en expliquant devant les caméras qu’il souhaitait rejouer avec Messi dès la saison prochaine. Selon toute vraisemblance, le duo ne sera pas reformé au FC Barcelone, dont les comptes sont dans le rouge vif. La pandémie de Covid-19 a également diminué la force de frappe financière du PSG, mais le club de la capitale dispose toujours de ressources lui permettant de rêver d’une telle signature. En revanche, le manque d’attractivité de la Ligue 1 pourrait bien être fatal au Paris Saint-Germain dans ce dossier selon Manuel Amoros, interrogé à ce sujet sur RMC.

« Messi au PSG ? Ce serait extraordinaire ! Ce serait génial pour le foot français, ça redonnerait une vraie plus-value à notre championnat, comme quand Neymar a signé au PSG en 2017. Mais je pense que Messi sera plutôt attiré par l’Angleterre et Manchester City. Car il garde une bonne relation avec Pep Guardiola, qui l’a entraîné pendant des années au Barça. Messi veut refaire gagner Barcelone, mais le Barça n’a plus d’argent… Les joueurs de très haut niveau ne viendront plus. Messi a envie de rester au Barça, c’est son club. Et si le futur président lui donne des garanties sur une équipe compétitive, je pense qu’il restera à Barcelone » a lancé l’ex-défenseur de l’Equipe de France et de l’Olympique de Marseille, pour qui il sera difficile de convaincre Lionel Messi de venir en Ligue 1. Mais après tout, le PSG a déjà réussi cet exploit une fois avec Neymar. Alors pourquoi pas avec le Ballon d’Or de 33 ans ?