PSG : Messi à Paris, une menace inattendue voit le jour

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi figure dans le viseur du Paris Saint-Germain dans l’optique du mercato estival.

En interne, le club de la capitale étudie la faisabilité d’une opération qui comblerait grandement Neymar, lequel a fait savoir au début du mois de décembre qu’il souhaitait rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Economiquement, il ne sera pas simple pour le Paris Saint-Germain de boucler une telle arrivée au vu du salaire colossal de La Pulga. La chance de l’Emir du Qatar réside toutefois dans le fait que peu de clubs sont en mesure de le concurrencer. Outre Manchester City et la MLS, personne n’est capable de faire une folie à plus de 50 ME par an pour Lionel Messi. A moins que le choix du cœur ne guide finalement le capitaine du Barça. Une option envisageable selon Javier Mascherano, qui a expliqué au micro de Tyc Sports que son ancien coéquipier à Barcelone souhaite jouer en Argentine.

« Leo a toujours manifesté son envie de jouer dans le football argentin. Mais il faudra voir si les conditions sont réunies. C’est un garçon très intelligent et à l’heure de choisir, les offres ne manqueront pas. C’est difficile de se mettre à sa place parce qu’il est à un autre niveau » a fait savoir l’ancien leader du FC Barcelone, avant de poursuivre. « Son avenir ? Ce sont des décisions personnelles. Dans ce contexte, il n’y a pas que le sport, il y a d’autres facteurs qui entrent en compte comme la famille. Nous faisons partie d’une famille, au sein de laquelle tu as des enfants d’un certain âge, ce n’est pas facile de les déplacer d’un endroit à un autre. Messi a été présent dans tous les matchs et je crois que c’est cette attitude qui montre que tu es le meilleur. Cela ne se montre pas quand tout va bien, mais quand tu dois prendre en charge quelque chose, peut-être, d’inhabituel. Il a dû gérer cette situation et il ne s’est pas caché ». Reste maintenant à voir si Lionel Messi envisage sérieusement de jouer, pour la première fois de sa carrière, dans le championnat argentin à 33 ans.