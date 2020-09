PSG : Paris est en train de tout perdre, Riolo s'alarme

Dans : PSG.

Dimanche soir, l’OM a profité d’un PSG diminué pour mettre fin à neuf ans de défaites (0-1) dans le Classique de la Ligue 1.

Au-delà du résultat sec de ce match face à Marseille, la formation de Thomas Tuchel affiche un inquiétant bilan de zéro point en deux matchs disputés. Et les galères ne font que commencer pour le Paris Saint-Germain selon Daniel Riolo, lequel n’a pas masqué son inquiétude sur l’antenne de RMC. Pour le journaliste, les nombreux événements ayant jalonné le début de saison du Paris Saint-Germain confirment que les partenaires de Neymar et de Kylian Mbappé ne s’apprêtent pas forcément à vivre des jours heureux à court terme.

Calendrier, Neymar, Covid...

« Le PSG paye tout et ce n’est pas fini : l’arrêt de la Ligue 1, la reprise pour jouer uniquement la Ligue des Champions, la finale, le fait d’accorder des vacances, demander des reports qui vont entraîner des matchs hyper rapprochés… Le Covid est une conséquence de tout ce que tu as accordé. Le PSG n’a pas terminé de payer tout cela car Neymar risque de prendre au moins deux ou trois matchs de suspension, Paredes également. Ces joueurs-là vont revenir tardivement, ils ne seront pas en rythme quand ils vont revenir. Le Paris SG va morfler longtemps, d’autant plus que Thomas Tuchel ne tient plus grand-chose dans cette équipe » a fait savoir Daniel Riolo, véritablement inquiet pour le Paris Saint-Germain après cette défaite contre l’Olympique de Marseille dans le Classique. Également battu par Lens cette semaine, le champion de France en titre devra impérativement réagir dans les deux semaines à venir avec des matchs contre Metz, Nice et le Stade de Reims.