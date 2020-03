PSG : Paris en panique à l'idée de jouer à Strasbourg, l'aveu de Rothen

Dans : PSG.

Mission accomplie pour le PSG, qui a su écarter Lyon et se retrouve donc qualifié en finale de la Coupe de France avec un succès 5-1 ce mercredi soir.

A une semaine du match face à Dortmund, le Paris SG s’est préparé du mieux possible, redonnant notamment du temps de jeu à Neymar. Mais il reste encore un match face à Strasbourg à négocier, et Thomas Tuchel risque d’être un peu coincé. Le Brésilien a demandé du temps de jeu pour être au top de sa forme contre Dortmund. Mais en même temps, pour Jérôme Rothen, il est de bon de rappeler que Strasbourg est un adversaire coriace, dont les fautes à répétition avaient fini par blesser gravement Neymar à ce stade de la saison l’an dernier.

« Tuchel a son équipe dans la tête. Après, il prépare son équipe mais avec tout le respect que je dois à Strasbourg, il va peut être changer des choses. A quelques jours du match face à Dortmund, il peut y avoir un peu de superstitions, et tous les footeux sont un peu superstitieux. Les entraineurs aussi. Tu vas jouer Strasbourg, on se rappelle tous l’année dernière, donc ce match peut être périlleux en terme de gestion d’effectif et d’éventuelles blessures », a livré le consultant de RMC, pour qui l’idée de mettre Neymar au repos ce week-end ne serait pas si incongrue. Pour une fois, le Brésilien pourrait être d’accord, lui qui a encore eu une alerte en fin de première période à Lyon.