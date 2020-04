PSG : Paris doit virer Cavani et Icardi, Larqué conseille Leonardo

Dans : PSG.

En cette fin du mois d’avril et à l’approche du mercato, les dossiers chauds s’empilent sur le bureau du directeur sportif parisien Leonardo.

A la recherche d’une doublure à Keylor Navas mais également de latéraux pour renforcer sa défense, le patron du secteur sportif du PSG s’est également lancé dans les dossiers des prolongations de contrat de Thiago Silva et d’Edinson Cavani. Concernant l’avenir de l’international uruguayen, qui était tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid en janvier, rien n’est toutefois acté. Et pour Jean-Michel Larqué, lequel a été interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, il serait d’ailleurs préférable de ne pas prolonger le contrat du Matador. Dans le but de faire place nette à Mauro Icardi ? Pas vraiment puisque « Captain Larqué » est d’avis à ne conserver aucun des deux attaquants du PSG. Une solution que Leonardo n’envisage sans doute pas, lui qui n’a aucunement l’intention de casser sa tirelire en recrutant deux nouveaux attaquants cet été.

« Cavani, il est libre. Il est attaquant de pointe. Avec lui, dans un groupe, il n’y a aucun problème dans le vestiaire. On n’est qu’en avril, mais Cavani, des offres il va en avoir à la pelle. Ce n’est pas parce que l’Atlético de Madrid est un petit peu moins chaud en ce moment, que c’est fini pour lui. S’il veut terminer sur une bonne note son extraordinaire carrière, il ne faut pas qu’il reste au PSG. Là où il ira, il marquera des buts. 65 millions d’euros pour Icardi ? À ce tarif-là, ils trouveront mieux, plus jeune et plus fiable. Pour moi, ce n’est pas cadeau… » a indiqué l’ancien joueur de Saint-Etienne dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi alors pour rappel, Edinson Cavani est en fin de contrat tandis que Mauro Icardi est prêté avec une option d’achat à 70 ME par l’Inter Milan.