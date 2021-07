PSG : Paris doit garder le monstre Icardi

Dans : PSG.

L’avenir de Mauro Icardi est au cœur des interrogations au Paris Saint-Germain, où le mercato bat son plein.

Tandis que Mauricio Pochettino souhaite récupérer Moise Kean, sous contrat avec Everton, l’avenir de Mauro Icardi est plus indécis que jamais. L’international argentin sort d’une saison décevante, mais il garde cependant une cote solide en Série A, où l’AS Roma et la Juventus Turin songent à lui. Du côté de la Premier League, les dirigeants de Manchester United surveillent sa situation du coin de l’œil. Mais le PSG a-t-il réellement intérêt à se séparer de Mauro Icardi ? La question se pose et la réponse est loin d’être évidente selon Nabil Djellit. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le consultant a estimé qu’un départ de Mauro Icardi ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour Paris.

« A l’instant T, si on n’a pas de remplaçant de haut niveau, je ne vois pas pourquoi le PSG vendrait Icardi. Pour moi Mbappé ce n’est pas un neuf, Neymar non plus. Icardi est en train de faire une préparation complète avec le PSG, ça ne lui est jamais arrivé jusqu’à présent. Icardi, il a fait ses preuves, c’était un monstre à l’Inter. Donc, si on a un équivalent oui, sinon hors de question de le vendre. Le PSG n’a aucun autre n°9 de métier dans son effectif. Il y a d’autres joueurs qui peuvent partir et ramener de l’argent. Il ne faut jamais enterrer un joueur du niveau d’Icardi. Souvenez-vous de Falcao avant qu’il soit champion avec Monaco, on l’avait mis voie 12… Après, trouver les bonnes associations, c’est le travail de l’entraîneur » a estimé Nabil Djellit, qui ne considère pas Mauro Icardi comme un attaquant de seconde zone, bien au contraire. En cas de départ de l’ancien capitaine de l’Inter Milan, il faudra assurément recruter du lourd pour le PSG.