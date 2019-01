PSG : Paris dément totalement l'accord avec Everton pour Gueye !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Ce mercredi matin, Yahoo Sport annonçait qu'un accord avait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Everton pour le transfert d'Idrissa Gueye, seules les modalités du paiement étant encore à régler, ce qui semblait n'être plus qu'un détail après de longues négociations entre les deux clubs. Mais via Le Parisien, le PSG a fait savoir que tout cela était totalement faux et que la venue du milieu de terrain sénégalais du club de Premier League n'était pas du tout finalisée.

Et rien n'indique l'imminence d'un accord, malgré les heures qui tournent très vite à Paris et à Liverpool. « A 36 heures de la fin du mercato, ce mercredi, le dossier Idrissa Gueye est toujours bloqué. Après avoir transmis une offre de 25 millions d’euros dimanche soir, le PSG n’a selon nos informations pas revu sa proposition à la hausse. Au club, on dément ce mercredi à la mi-journée qu’un accord ait été trouvé avec Everton pour le milieu de terrain de 29 ans, tout comme d’autres sources proches du dossier », indique le quotidien francilien. De quoi donner encore des sueurs froides aux supporters du Paris Saint-Germain, lesquels attendent tout autant que Thomas Tuchel la signature d'un deuxième milieu de terrain après celle de Leandro Paredes.