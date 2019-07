PSG : Paris change son mercato, Hervé Mathoux jubile

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a officialisé la venue de Pablo Sarabia en provenance du FC Séville contre une somme comprise entre 18 et 20 ME.

Un recrutement malin de la part du club de la capitale, qui s’est offert là un joueur offensif polyvalent plutôt efficace et dont la mentalité est exemplaire. Rapidement, Ander Hererra va suivre. Un joueur également loué pour son état d’esprit irréprochable, que cela soit à Bilbao ou du côté de Manchester United. En ce début de mercato, Paris ne recrute pas des stars mais des soldats. Et il y a vraiment de quoi se réjouir selon Hervé Matoux.

« Le mercato commence à s’exciter un tout petit peu. Sarabia et Herrera, ce ne sont pas deux joueurs top 10, ni même top 20 ou encore top 30 européen, mais je pense que ce sont deux bonnes pioches et deux bons recrutements. Un effectif, et c’est bien que le PSG s’en rende compte, ce n’est pas que des stars. Il faut des joueurs de club, des très bons joueurs, mais qu’ils soient simplement des soldats de luxe. Il faut arrêter de ne prendre que des joueurs bling bling. Il faut ce type de joueurs dans un effectif et selon moi, l’arrivée de ces deux joueurs représente un très bon apport » a confié le journaliste de Canal Plus dans une vidéo pour BetStars. En attendant de voir ce que donneront sur le terrain les deux nouveaux Espagnols du PSG.