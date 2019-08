PSG : Paris brade son Roberto Carlos, il enrage

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Dans la folie du dossier Neymar, son transfert est presque passé inaperçu. Mais le Paris Saint-Germain a vendu Arthur Zagre, quelques jours seulement après les belles promesses du joueur lors du match face à Toulouse. A 17 ans, le gaucher faisait partie des grands espoirs du centre de formation, et pouvait représenter l’avenir sur le côté gauche de la défense. Au lieu de cela, Paris a préféré encaissé un chèque de 10 ME avec un pourcentage à la revente, laissant François Rodrigues pantois.

« Si lui, il n’est pas en mesure de rentrer dans le groupe pro, alors je ne comprends pas. Quand vous voyez des joueurs comme Arthur ne pas pouvoir s’exprimer en équipe première, ça fait mal au cœur. Paris donne l’impression de ne pas avoir de plan pour ce type de joueur. On en avait discuté avec Antero Henrique, Paris doit être en capacité, comme le font les autres grands clubs, de réserver deux ou trois places aux grands talents du centre. Là, je suis dans l’incompréhension. Je ne comprends pas quelle est la ligne du club. Arthur, c’est un potentiel rare. Il a du Maxwell, du Roberto Carlos en lui. Il faut vraiment comprendre ce que Paris perd. C’est un potentiel joueur en équipe de France A. Je ne comprends pas », a confié à L’Equipe l’ex-technicien du centre de formation parisien, maintenant au Havre. Un choix qui interpelle en tout cas en interne, et notamment chez les jeunes, qui se demandent si leur avenir est au PSG, surtout si le meilleur d’entre eux est vendu avant même d’avoir pu tenter de s’imposer. Et ce n'est pas la clause de rachat à 35 ME qui va arranger les choses.