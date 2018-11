PSG : Paris est sérieux avec De Jong et le prouve avant le mercato

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Considéré comme le joueur à recruter au milieu de terrain pour préparer l’avenir, Frenkie de Jong risque d’avoir un mois de janvier agité.

En effet, malgré les bonnes performances de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, le club néerlandais va avoir du mal à conserver son international de 21 ans. Le FC Barcelone, Manchester City, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain font le forcing pour récupérer le joueur le plus tôt possible, histoire de damer le pion aux concurrents. Et dans cette perspective, le Paris SG a pris les devants en entrant en contact avec l’entourage de De Jong, affirme CulturePSG.

Le site parisien assure ainsi que les dirigeants parisiens ont pu discuter avec Ali Dursun, qui représente les intérêts du joueur de l’Ajax, afin de lui confirmer de vive-voix leur vif volonté de le recruter. En terme financier comme de temps de jeu, De Jong a ainsi reçu l’assurance que le PSG parviendrait à le satisfaire, histoire de rappeler qu’une place au chaud dans le onze de départ l’attendait s’il signait dans la capitale française. Les clubs européens intéressés ne vont certainement pas tarder à faire de même, alors que l’Ajax Amsterdam s’est fixé une mission dans ce dossier : conserver le joueur toute la saison pour en profiter notamment en Ligue des Champions, et ensuite le vendre à un montant supérieur à 80 ME.